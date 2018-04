Spiaggia di Vasto Marina 'a misura di bambino', riassegnata la Bandiera Verde

Acqua limpida e bassa vicino alla riva, sabbia per torri e castelli, bagnini e scialuppe di salvataggio, giochi, spazi per cambiare il pannolino o allattare, e nelle vicinanze gelaterie, locali per l’aperitivo e ristoranti.

E’ l’identikit della spiaggia a misura di bambino ed in quanto tale da premiare con la Bandiera Verde.

Il litorale attrezzato di Vasto Marina è tra le spiagge italiane promosse dai pediatri. Il vessillo è stato ritirato il 25 aprile dall’assessore Anna Bosco che al Pala Dean Martin di Montesilvano ha rappresentato il Comune di Vasto in sostituzione del sindaco Francesco Menna impegnato a Taranta Peligna per le celebrazioni del 73° anniversario della Liberazione.

“L’attribuzione della bandiera verde premia ancora una volta la bellezza di questa città”, commenta il sindaco, “la qualità dell’aria, dell’acqua e le qualità delle nostre terre, ma è anche frutto di un lavoro fatto in questi anni in cui ci si è battuti per le piste ciclabili, per le riserve, per il Parco della Costa Teatina, per la Via Verde. Insomma per tutti quei progetti che hanno premiato e premiano questa città e la vogliono far diventare una perla nell’Abruzzo conosciuta e riconoscibile a tutti”.

L’assegnazione delle bandiera verde ha come obiettivo quello di aiutare le famiglie a scegliere le località di mare, meta preferita per chi ha bambini, per trascorrere il periodo di vacanza nel modo più idoneo e sicuro, in base alle valutazioni dei pediatri, in modo tale che genitori e figli possano trarre i maggiori vantaggi dalla vacanza, con benefici per la salute e la crescita.

“Una conferma importante che si aggiunge ai risultati positivi sulla balneabilità delle acque del nostro mare”, osserva l’assessore all’Ambiente, Paola Cianci, “Vasto si presenta anche quest’anno alla portata delle tante tipologie di turisti, compresi i bambini che possono godere dei servizi idonei per le loro vacanze”.