Colpi di pistola contro un ristorante, va convocato l'Osservatorio sulla Legalità

I recenti episodi criminosi registrati nel Vastese, non ultimo l’atto intimidatorio ad un'attività di ristorazione di Vasto, hanno spinto il consigliere regionale Pietro Smargiassi (Movimento 5 Stelle) a richiedere la convocazione urgente dell’Osservatorio della Legalità della Regione Abruzzo.

“Quanto accaduto al locale Sunrise di Vasto, contro cui sono stati esplosi ben 5 colpi di arma da fuoco, lascia sgomenti ed increduli e lancia nello sconforto un’intera città che adesso si interroga su quanto sia sicura. L’escalation di fenomeni criminosi nel nostro territorio conferma, purtroppo, che il Movimento 5 Stelle aveva visto giusto due anni fa quando, mio tramite, depositó la proposta di legge istitutiva dell’Osservatorio della Legalità.

Adesso però - prosegue il consigliere - è arrivato il momento di mettersi al lavoro a servizio dei cittadini per contribuire a ridare quel senso di tranquillità smarrito. Atti intimidatori, rapina in banca a mano armata ed in un centro commerciale peraltro, stanno segnando profondamente la provincia di Chieti ed il Vastese in particolare.

È arrivato quindi il momento di sedersi attorno ad un tavolo per cercare di dare risposte che non possono più essere ritardate. In tal senso - dice ancora Smargiassi - mi confronterò con il presidente dell’Osservatorio, Lucrezio Paolini, affinché convochi al più presto la prima riunione, a cui auspico possa partecipare anche il Prefetto di Chieti che sarà chiamato a rivestire un ruolo chiave e di indirizzo nella battaglia per diffondere la legalità e dai cui ci aspettiamo un contributo decisivo nella lotta al crimine, al fianco di tutte le forze dell’ordine preposte il cui ruolo investigativo prima e di contrasto poi resta fondamentale in questa difficile battaglia.

L’osservatorio - conclude Smargiassi - come abbiamo più volte detto, resta uno strumento complementare e di sostegno al lavoro delle forze dell’ordine. Mai e poi mai penseremmo di essere antagonisti a tale servizio d’ordine e di sicurezza dei cittadini”.