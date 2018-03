Pedinati da Cisterna di Latina a Vasto: nell'auto più di un chilo di cocaina. Due arresti

Un'operazione antidroga, condotta dalla Questura di Latina, si è concretizzata a Vasto.

I dettagli nell'articolo pubblicato dal sito internet www.ilcaffe.tv di Latina.

Arrestati due trafficanti di cocaina e sequestrati ingenti quantitativi di sostanza stupefacente e armi anche da guerra.

L'operazione è stata portata a termine dai poliziotti della Questura di Latina, in seguito a servizi investigativi durati giorni. L'osservato speciale è stato Fabio Criscuolo, di Cisterna, perché individuato come trafficante di stupefacenti attivo nel centro Italia. Le squadre mobili hanno effettuato un lungo servizio di pedinamento a due macchine, una Mini Countryman utilizzata da Criscuolo ed una Smart condotta da un uomo identificato in Orazio Sammarco. Le auto hanno effettuato un viaggio piuttosto lungo, iniziato a Cisterna, attraverso il Frusinate, il Casertano, il Molise sino a Vasto.

Proprio a Vasto, gli agenti hanno deciso di controllare gli occupanti delle due autovetture, che si erano fermati presso un autogrill lungo la Circonvallazione Histoniense. Il blitz è scattato simultaneamente da parte di tutte le pattuglie operanti alle 21,10. I soggetti fermati e le autovetture sono stati sottoposti ad accurate perquisizioni, che in effetti hanno dato esiti fruttuosi, in quanto all’interno della Smart è stato rinvenuto un panetto di cocaina di 1.100 grammi. Sammarco è stato dunque arrestato e trasferito in carcere a Vasto. Successivamente la Polizia ha provveduto a perquisire due abitazioni di Criscuolo ed una base operativa sul lungomare di Latina. Occultata nel vano dell’avvolgibile della finestra della camera da letto dell’abitazione sono stati trovati dodici panetti di cocaina, dal peso complessivo di 13,678 kg nonché una pistola e cinque cartucce. Occultato in un divano all’interno della base operativa quattro pistole. Sempre all’interno del covo, insieme alle armi, cartucce e bombe a mano in ottimo stato di conservazione. Queste ultime sono state messe in sicurezza da personale del gruppo artificieri della Questura di Roma.

A seguito di perquisizione effettuata nell’abitazione di Cisterna sono stati sequestrati anche 47.530 euro in contanti, provento dell’attività delittuosa in considerazione dello stato di inoccupazione dell’arrestato nonché della sua recidività nella commissione di delitti in materia di stupefacenti. Questi, infatti, era stato scarcerato da circa un mese dopo un lungo periodo di detenzione.