"Come una città italiana mi ha cambiata", Vasto e l'emozionante racconto sulla BBC

Sulla sezione 'travel' della BBC un articolo che interessa direttamente Vasto, grazie ad un racconto a firma di Jessica Colley Clark che ripercorre un'esperienza vissuta sulle orme della bisnonna Filomena, vastese emigrata a New York.

Qui l'articolo

A segnalarcene la presenza, in prima pagina nella giornata del 1° marzo sull'autorevole portale britannico, è stato Fabrizio Lucci, promotore di 'Italia Sweet Italia', tour operator per il mercato turistico dall'estero con l'obiettivo di promuovere in modo particolare l'Abruzzo, approfondendo stile di vita italiano, arti, tradizioni, bontà e peculiarità della nostra terra.

Il racconto di Jessica, da novella sposa, si incentra sui primi giorni della sua luna di miele in Abruzzo, ripercorrerendo gli stessi passi che la bisnonna Filomena aveva seguito dopo le sue nozze, quasi 100 anni prima.

"Negli ultimi due anni - dice - ero stata così impegnata a pianificare il mio matrimonio che non avevo molto tempo per pensare a cosa significasse essere sposati. Ma viaggiare verso la città in cui Filomena ha iniziato il suo matrimonio cinquantennale sembrava un buon punto di partenza...".

"Filomena - scrive ancora - è cresciuta nella cittadina collinare di Vasto, conosciuta in Abruzzo per il suo centro medievale e la vista sul Mare Adriatico. Crescendo a Vasto, non avrebbe potuto immaginare tutte le svolte che avrebbe preso la sua vita, dagli alti di una famiglia felice ai minimi di guerra e malattia. La storia della mia famiglia, come sapevo, è iniziata dopo Vasto. Filomena Smargiassi scese dalla SS Argentina verso Ellis Island, a New York, il 1° settembre 1922, portando in braccio il suo neonato figlio. Ma dopo il mio viaggio a Vasto, il punto di partenza della sua storia è cambiato. Ho iniziato a pensare a Filomena come una giovane donna avventurosa che pianifica una nuova vita lontana da casa. Suo marito, Domenico, era già andato avanti per trovare lavoro come muratore. Non aveva altra famiglia negli Stati Uniti, eppure era pronta a salire su una barca a Napoli e navigare verso l'ignoto. Qualcosa di quella volontà di vedere cosa potrebbe essere, mi ha ricordato il matrimonio. Non devi sapere cosa succederà dopo, devi solo voler andare...".

Jessica prosegue il suo racconto: "Vasto non era sul mio 'radar' nelle prime fasi della pianificazione della mia luna di miele. Fu solo quando notai su una cartina che non era lontana dalla rotta che stavamo tracciando da Roma verso la Puglia, che considerai la visita. Dopo aver studiato in Italia durante il college, mio ​​marito Peter parlava italiano e poteva servire come traduttore. Come potrei essere così vicina e non vedere da dove venisse Filomena?

Quando ho cercato di capire come poteva essere una nuova famiglia, aveva senso passare al passato, pensavo. Se sapessi di più da dove vengo, diventerebbe più chiaro dove voglio andare?

Nonostante emigrò all'età di 26 anni, Filomena non imparò mai a parlare inglese fluentemente. Di conseguenza, per me è una figura oscura, ma una presenza calda. Ha lavorato solo a casa, allevando otto figli e cucinando dal giardino nel suo cortile del New Jersey, tornando a Vasto solo un paio di volte nel corso degli anni. Eppure, in questa grande famiglia italo-americana, Vasto rimase sconosciuta. Pochi membri della famiglia hanno fatto il viaggio per visitare la città delle origini. Ma quando un cugino sentì parlare dei miei piani per visitare Vasto, mandò una mail con una riga: 'Devi incontrare Maurizio!' Non ero sicura se la mia famiglia avesse ancora parenti in Abruzzo, ma questo cugino aveva viaggiato di recente a Vasto e incontrato un parente lontano. Un architetto e appassionato di storia locale, Maurizio sembrava una guida ideale. Dopo un paio di e-mail, sono stato fortunata: anche se era la stagione dei viaggi estivi, lui era in città e voleva mostrare a me e al mio nuovo marito".

Da lì la visita nel centro storico e nella casa natale di Filomena. "Ho provato a immaginare Filomena da bambina sul balcone e mi è venuta in mente una fotografia del suo cinquantesimo anniversario di matrimonio. Ricordando questa immagine, la gravità della mia recente decisione si insinuò nei miei pensieri. Mi ero sposata a Dublino, città natale di mio marito, ma il concetto di essere sposati cominciò a solidificarsi a Vasto. Successivamente, ci trovammo di fronte alla chiesa dove si erano sposati Filomena e Domenico. Quando ha baciato lo sposo nella porta ad arco, avrebbe potuto pensare a 18 nipoti e ad un figlio mandato in Europa per combattere nella seconda guerra mondiale? Ai margini di un burrone vicino alla casa di Filomena abbiamo cercato la traduzione de 'la frana'. Dopo alcuni gesti e assistenza di Google Translate, è emersa la parola. Nel 1956, la cresta orientale della città, sede di uno dei quartieri più antichi, cadde nella gola durante una frana, anche parte del mondo dove Filomena è cresciuta. Quando tornò per le visite più tardi nella vita e si fermò sul bordo del burrone, vide un paesaggio diverso da quello che aveva lasciato dietro di sé; anche le cose che ci aspettiamo di essere permanenti non sono sempre così".

L'esperienza prosegue con altre tappe vastesi, al Faro di Punta Penna, ad un Trabocco con le sue reti da pesca. "Mi chiedevo - scrive Jessica - se Filomena avesse scelto di vivere sulla costa orientale degli Stati Uniti per essere vicina al mare, come il suo villaggio natale...

Alcuni giorni trascorsi a camminare sulle orme di Filomena, conoscendo tutte le inaspettate svolte che la vita ha gettato nei suoi oltre cinquant'anni di matrimonio, hanno cementato l'idea che non si possono mai pianificare le incertezze della vita. Le frane spazzavano le città in gole e le reti da pesca a volte possono venire vuote.

Dopo Vasto, non desideravo più uno schema per il futuro. Se in qualche modo questo tipo di ansia si insinua, d'ora in poi penserò a Filomena sul ponte di una nave a vapore, incerto, ma andando avanti comunque".

Nella galleria fotografica alcuni degli scatti di Jessica Colley Clark pubblicati sul sito della BBC