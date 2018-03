Società Italiana di Endoscopia Digestiva Abruzzo-Molise, il dottor Michele Silla al vertice

Il dottor Michele Silla è il neo presidente d’Abruzzo e Molise della Sied, la Società Italiana di Endoscopia Digestiva .

Già responsabile dell’unità operativa semplice di endoscopia digestiva dell’ospedale San Pio a Vasto e, dallo scorso mese di agosto, responsabile facente funzioni dell’unità operativa complessa di Gastroenterologia dello stesso nosocomio, Silla resterà in carica per il prossimo triennio .

Lo specialista vastese, apprezzato in tutta Italia per competenza e professionalità, è stato chiamato a rivestire il prestigioso ruolo nelle elezioni tenutesi nella sede interregionale di Pescara .