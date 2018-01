Vasto-Lanciano e la proposta di un Tribunale unico ma con due sedi e funzioni differenti

Un Tribunale unico Vasto-Lanciano, con mantenimento di entrambe le sedi e ripartizione di competenze e funzioni.

I sindaci delle due città, Francesco Menna e Mario Pupillo, hanno presentato all'Aquila la proposta finalizzata a "salvare i Tribunali di Vasto e Lanciano". Il documento è stato illustrato alla Commissione regionale “Tribunali d’Abruzzo”, coordinata dal presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pancrazio alla presenza dei presidenti dei rispettivi Ordini Forensi.

"La soppressione dei Tribunali abruzzesi - si legge in una nota - avrà effetti negativi, sia in relazione all’amministrazione giudiziaria che sul cittadino utente. La loro chiusura diminuirà le istanze di sicurezza e di legalità, che attualmente i presidi garantiscono sul territorio. I sindaci Menna e Pupillo condividono una proposta per il mantenimento di un Tribunale unico Lanciano-Vasto, con ripartizione di competenze, che garantisca la permanenza di un presidio giudiziario su tutta la parte meridionale della Regione, dalla costa fino all’entroterra della provincia di Chieti".

“Dopo diversi incontri - ha dichiarato il sindaco Menna - siamo arrivati a sottoscrivere un documento per la salvaguardia del Tribunale. La proposta è frutto di una mediazione che vede articolazioni su entrambi i presidi. Naturalmente sarà il nuovo governo che deciderà se i Tribunali potranno essere salvati. Porteremo all’attenzione dei rispettivi Consigli comunali l’argomento e la proposta per avere il massimo consenso dei Consigli data l’importanza del tema”.

"Abbiamo conseguito - aggiunge il sindaco Pupillo - un risultato importante per tutto l'Abruzzo meridionale, grazie a amministratori espressione di una comunità politica capace di andare al di là dei campanilismi, interessata esclusivamente alla difesa del diritto di giustizia di un territorio ampio e di grande importanza come quello Frentano e Vastese. Lanciano e Vasto sono insieme in questa battaglia che deve conquistare all'Abruzzo un risultato decisivo e fondamentale: la permanenza dei presidi di giustizia di Lanciano e Vasto con diverse funzioni”.