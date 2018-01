Parte a Vasto il Progetto “Mi Oriento Oltre”

Il progetto Pon “Mi Oriento Oltre” Venerdì 26 gennaio 2018 inizia il suo percorso formativo, presso la Sala Teatro Madonna dell’Asilo di Vasto alle ore 18, con la presenza di Marinella Sciocco, Assessore regionale all’istruzione, Sandra Di Gregorio, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo n.1 di Vasto, Francesco Menna, Sindaco di Vasto, e Orazio Di Stefano, presidente RicercAzione.

Dopo i saluti istituzionali e la spiegazione di come si svolgerà il progetto che terminerà ad ottobre prossimo, coinvolgendo 90 ragazzi delle scuole primaria e secondaria di primo grado, è prevista per gli studenti, le famiglie i docenti la proiezione del film “La ricerca della felicità”.

Il progetto, gestito in vede in rete dall’Istituto Comprensivo n.1 di Vasto presieduto dalla prof.ssa Sandra Di Gregorio, dalla Scuola Madonna dell’Asilo, presieduta dal dr. Massimiliano Melchiorre, dalla Società Anbeca S.r.l. con l’Amministratore Unico dr. Simone Caner e dall' Associazione Sociologica per la Ricerca ed Azione, presieduta dal dr. Orazio Di Stefano, dal titolo “Mi Oriento Oltre”, è stato finanziato dalla Regione Abruzzo (Dipartimento Politiche per la Salute e il Welfare, relativo all’asse 2 Inclusione Sociale) al fine di realizzare una serie di attività laboratoriali , dal Teatro, al Coding, al Cineforum, all’Orto nel cortile, al Dopo scuola, all’attività EMDR, alle attività psicomotorie. Queste attività, da svolgersi in ore extra scolastiche e completamente gratuite per le famiglie, saranno utili ad accrescere il percorso di formazione, le capacità relazionali individuali e migliorare i risultati scolatici. La finalità è quella di utilizzare le attività laboratoriali, coordinate da docenti esperti con la collaborazione di tutor, per migliorare il livello delle conoscenze e delle competenze, per offrire ai ragazzi inseriti nel progetto le chiavi interpretative per leggere il loro tempo, attraverso il potenziamento del problem solving, del pensiero critico e dello spirito di imprenditorialità e per rispondere in maniera più positiva alle sfide del XXI secolo.

Dirigente Scolastico Comprensivo n.1 - Vasto

Prof.ssa Sandra Di Gregorio