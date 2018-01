Sabato sera 'amaro', gli rubano l'auto sotto casa: "Altro che zona tranquilla la nostra Vasto!"

Torna a casa, parcheggia la sua auto nelle vicinanze, e qualche minuto dopo scopre che la sua vettura, una Lancia 'Delta', è sparita.

Un nuovo furto di automobile, fenomeno sempre intenso anche dalle nostre parti, si è registrato ieri sera, sabato, intorno alle 20,30 in una zona centrale di Vasto Marina, nell'area del complesso Albatros.

Nonostante la presenza in zona di pizzerie e ristoranti ed una presenza numerosa considerando il sabato sera e l'orario, il ladro di turno non ha avuto esitazione ed in poco tempo ha messo a segno il suo colpo.

Amareggiato, a dir poco, il proprietario. "Altro che zona tranquilla la nostra Vasto!".

Nella stessa area, ultimamente, sono stati diversi gli episodi di cronaca segnalati, tra i furti del periodo di Natale alla Trattoria Toscana e la vetrina di un parrucchiere mandata in frantumi per lo scoppio di un rudimentale ordigno.