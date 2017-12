Che facciamo durante le vacanze natalizie?

Mamma che facciamo? Non è facile la vita dei genitori, soprattutto durante le vacanze di Natale. A risolvere in parte il problema ci sono veramente tante proposte a Vasto per soddisfare tutte le passioni con un ricco ventaglio per tutte le età.

Per chi ama il calcio non può mancare il 28 dicembre 2017 alle ore 20, allo Stadio Aragona al “1°Memorial Andrea e Domenico" · Organizzato da ASD I.C. Vasto Marina e Apd Casalbordino, Triangolare di beneficenza VASTESE-VASTO MARINA-CASALBORDINO prevendita BAR LA SVOLTA a Casalbordino.

Per tutti gli appassionati di musica diversi appuntamenti:

· 29 dicembre 2017 Chiesa del Carmine – ore 21,30 Concerto Sinfonico di Fine Anno, Orchestra Sinfonica di Pavlodar Kazakistan , direttore Leonardo Quadrini

· 30 dicembre 2017 Teatro Rossetti - ore 21:00 con il Concerto per il Nuovo Anno Kiev Radio Symphony Orchestra. GIUSEPPE ALBANESE, pianoforte

VOLODYMYR SHEIKO, direttore

· 2 gennaio 2018 Concerto a Santa Filomena, Via Anelli- dalle ore 17:30 alle ore 20:30, coro "Cantori della Torre " dell'associazione Vigili del Fuoco in congedo.

· 7 gennaio 2018 presso la CHIESA DEL CARMINE di VASTO (CH) alle ore 19:00 "CONTRIBUTO ALLA BELLEZZA", Orchestra Giovanile “Musica in …crescendo” . E’ possibile inoltre iscriversi al campus di formazione orchestrale e di Musica D’Insieme invernale, nella sezione junior e gruppi , a San Salvo, entro il 29 dicembre . info Angelo Lalla 3803439758.

Per chi si fosse perso il Presepe Vivente, sono previste le repliche nel centro storico il 1 e il 6 gennaio dalle 17,30.

Per chi vuole iscriversi a incontri Laboratoriali “La Scoperta Delle Emozioni - Progetto: "Mi Importa Di me” " Organizzato da Human Care. La proposta progettuale comporta la partecipazione a sei incontri laboratoriali durante i giorni di vacanza, tra le festività, nelle ore antimeridiane o pomeridiane a seconda delle esigenze dei genitori lavoratori. Consiste in un percorso di alfabetizzazione emotiva per conoscere stati d'animo, emozioni e consegue una crescita emotivo affettiva a favore dello stato di benessere psicofisico del bambino. Contatti e informazioni per iscrizioni referente di progetto Dott.Ssa Massone Paola 347 56 40100, pmassone1@gmail.com

Per gli appassionati della ceramica La Creta Rossa propone diversi corsi.- dal 27 al 4 gennaio 2018. LABORATORI SPECIALI per bambini dai 4 anni in su, dalle 9 alle 13, per i giorni 27, 28 e 29 dicembre, 2, 3 e 4 gennaio. Posti limitati, è indispensabile iscriversi presso Creta Rossa, Piazza del Tomolo 3 . I laboratori saranno diversi per tecniche e modalità. Ci sarà anche la possibilità di usare il tornio per realizzare dei propri oggetti. www.cretarossa.it.

Tanti laboratori anche con ArtiBus, Via Valloncello 49. Corso di Cake Kid’s Therapy : 29 dicembre 2017 ore 16/18 Attacchi di dolcezza e 5 gennaio 2018 ore 16/18 Cioccolandia, aspettando la befana. 30 dicembre ore 18,30 IncontrArti d’inverno: i pittori raccontano Vasto, opera collettiva di artisti locali per raccontare Vasto in quanto luogo fisico e paesaggio dell'anima. L’iniziativa, ideata e curata da Daniela Madonna e Bruno Scafetta, avrà luogo presso la nuova Galleria del Laboratorio ArtiBus di Vasto, in Via Valloncello n. 49. L’opera collettiva rimarrà esposta fino al 30 gennaio 2018, per poi entrare a far parte della pregiata Collezione Premio Vasto. 3 gennaio ore 17/19 “Burattini dal mondo”. Spettacolo e laboratorio artistico per la creazione di simpatiche marionette con Circo Incantato. www.laboratorioartibus.it

Per tutti gli amanti della scienza, presso la Sala Michelangelo di Palazzo D’Avalos Vasto Scienza propone tanti appuntamenti “Astronatale con noi” : 28 dicembre 2017 dalle 15.30 alle 22 Planetario: esperienza tra le stelle, è indispensabile prenotarsi. Tre Astrolaboratori creativi per bambini : il 30 dicembre dalle 17,30 alle 19 “La scienza illumina il Natale”; 3 gennaio 2018 17,30/19 “Seguendo la stella. La scienza racconta il Natale; 4 gennaio 2018 dalle 17,30 alle 19 “Scopri l’invisibile”. Info e prenotazioni vasto scienza@libero.it 3283812156.

E voi quale di queste esperienze volete scoprire?