Associazione San Paolo, festa di inizio anno sociale nel segno dell'amicizia

Con grande piacere il direttivo dell'Associazione di Promozione Sociale Comunale San Paolo di Vasto “Don Antonio Di Francescomarino” ci tiene a comunicare che nella giornata di sabato 15 febbraio, dalle ore 16, riunirà tutti i suoi soci, familiari e amici per festeggiare l'apertura dell'anno sociale del nuovo direttivo in compagnia.

I protagonisti saranno musica, pizza, dolci e tanta amicizia.

Dice il neo presidente Basso Ritucci: “Se dovessimo costruire l'amicizia su solide fondamenta, dovremmo voler bene agli amici per amor loro e non per amor nostro. Un amico è qualcuno che ti conosce molto bene e, nonostante questo, continua a frequentarti”.