'La Conchiglia', slancio per nuove attività per i pazienti oncologici

Una splendida serata nella deliziosa cornice della Sala della Costituzione per la presentazione delle attività da parte dell'associazione “La Conchiglia”.

Un susseguirsi di emozioni positive, dai saluti affettuosi ed incoraggianti del sindaco Francesco Menna e dell’assessore Giuseppe Forte. A seguire l'intervento del Dott. Nicola D'Ostilio, responsabile dei DH oncologici di Vasto e Lanciano, che, nel ringraziare La Conchiglia per quanto finora realizzato con passione e discrezione, ha sottolineato quanto sia importante la sinergia tra lo staff sanitario ed i volontari, per donare la possibilità di alleggerire il carico di sofferenza ed ottimizzare ulteriormente le cure farmacologiche nei pazienti.

La presidente Mariella Alessandrini ha ringraziato l'amministrazione comunale per l'assegnazione di alcune ore settimanali nell'utilizzo di una così prestigiosa sede, per attivare con entusiasmo un vero gruppo di amici volontari che accompagneranno i soci nella ricerca del benessere, una trentina di professionisti che si alterneranno lavorando in equipe e formandosi ulteriormente.

La consegna delle magliette di Krzysztof Piatek e le tessere del Milan Club ad Adalberto e Lorenzo, seguita da un video di auguri da parte del campione calcistico ai soci de La Conchiglia, ottenuti grazie alla collaborazione attiva dell'associazione “Un Buco nel tetto” e del Milan club di Vasto, hanno permesso la realizzazione di un sogno di una giovane paziente.

È seguita la donazione di una tastiera per la musicoterapia da parte di un gruppo di nonni nel segno della solidarietà.

La serata ha avuto termine con la condivisione del progetto di due amici speciali Felice e Sante che, con la loro “diversa abilità”, toccheranno in navigazione con la loro barca il nostro porto a fine agosto prossimo.

Sogni e speranze con tanto coraggio nel testimoniare che la vita è un bene prezioso sempre anche quando si diventa necessariamente combattenti.