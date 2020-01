Vastesi generosi, 'Le Arance della Salute' rifanno centro

Buona partecipazione ed ancora una volta generosità confermata, da parte di vastesi e non, per l'edizione 2020 de 'Le Arance della Salute', a sostegno delle attività dell'Airc, l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro.

Soddisfazione viene espressa dai volontari della sezione vastese: vendute, complessivamente, 226 reticelle di arance rosse e 36 barattoli di marmellate. "Grazie al cuore di tutti i cittadini vastesi e non", dicono i ragazzi che hanno organizzato i banchetti di vendita in piazza Rossetti ed alla Marina, in piazza Rodi.

La sezione vastese dell'Airc vede il coinvolgimento di una bella rete di giovani volontari che coordina le attività locali e sostiene la promozione della 'casa madre'.

Il prossimo appuntamento, quello di punta del sodalizio, è previsto nel mese di maggio con 'Le Azalee della Ricerca'.