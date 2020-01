Tra divertimento e solidarietà: fondi per il Villaggio scuola di Wolisso

Anche il gennaio 2020 non poteva non iniziare con un nuovo appuntamento lionistico. In particolare, come ormai da tradizione, il Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna, in collaborazione con il Circolo Burraco Vasto, ha promosso un Torneo di Burraco con finalità solidali al quale hanno aderito ben 110 partecipanti; appassionati impegnati per ore in match avvincenti in un pomeriggio vissuto, però, non solo a caccia del titolo, ma nella consapevolezza di contribuire a regalare sorrisi a bambini e ragazzi di una terra lontana.

Infatti, il ricavato dell’evento verrà devoluto al service distrettuale Villaggio scuola di Wolisso, la struttura, voluta dai Lions del Distretto 108A Italy attraverso la Fondazione per la Solidarietà, che in Etiopia ospita un migliaio di ragazzi che vengono accompagnati nella loro crescita ed istruzione fino alla maturità. Tutte le spese per il loro sostentamento, per quello del personale e della struttura vengono coperte dai Lions Clubs e dai soci lions attraverso la Fondazione distrettuale.

Un service che tutti i presenti hanno potuto conoscere sia attraverso le parole del presidente del Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna, Luigi Marcello, sia attraverso la distribuzione di un volantino molto esplicativo ed apprezzato recante anche delle immagini esaustive di cosa sia e cosa rappresenti il Villaggio.

Un pomeriggio, dunque, quello ospitato dall’Hotel Rio, sede del club, trascorso tra il divertimento e la solidarietà, un connubio che spesso rappresenta un’arma vincente nel dare corpo alla sensibilità del lionismo e a quello spirito ben racchiuso nello slogan ‘we serve’ che anima l’agire dei soci della più grande organizzazione di servizio al mondo.

Per tornare alla cronaca sportiva, tanti tavoli, tante partite, turni Mitchell e turno Danese, ma alla fine il Torneo è stato vinto da una coppia tutta in rosa. A svettare in cima alla classifica finale, infatti, il duo formato da Ida Minnitti ed Annamaria Mattioni salutate da un grande applauso, che, a onor del vero, ha fatto da degna cornice alle numerose premiazioni succedutesi a fine gara, quando il presidente Marcello, visibilmente soddisfatto per la riuscita della manifestazione, ha voluto ringraziare di cuore tutti i partecipanti.

Foto di Massimo Molino