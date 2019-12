Fabio Clemente (Ketra) e Protezione Civile Arcobaleno con le unità cinofile: visita e doni ai bimbi ricoverati

Visita a sorpresa questa mattina al reparto di Pediatria dell’ospedale ‘San Pio’ di Vasto delle unità cinofile della Protezione Civile Arcobaleno di San Salvo, di Babbo Natale e dell’ospite d'eccezione Fabio Clemente, in arte Ketra.

Una mattinata all’insegna del sorriso per i piccoli ricoverati che hanno ricevuto sia dei doni consegnati dal Babbo Natale della Protezione Civile Arcobaleno che dal noto produttore e cantante vastese. I bimbi inoltre hanno potuto accarezzare da vicino anche gli amici a 4 zampe, che sono stati spesso impegnati nella ricerca di persone disperse o in occasioni di terremoti.

“Vogliamo ringraziare di cuore - affermano i responsabili della Protezione Civile Arcobaleno - Fabio Clemente per la sua disponibilità e umanità per iniziative di questo genere e il reparto di pediatria e la direzione sanitaria per aver accettato con entusiasmo la nostra proposta”.

“Donare qualche minuto del proprio tempo per allievare il dolore di chi sta soffrendo - ha dichiarato Ketra - è qualcosa di emozionante e straordinario”.