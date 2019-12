Nuovi pannelli all'ingresso del Centro Trasfusionale: all'opera gli allievi del Liceo Artistico

Nella giornata di ieri pomeriggio abbiamo provveduto a rivestire le vetrate della struttura che ospita il Centro Trasfusionale, con una serie di immagini aventi come tema la promozione della “donazione del sangue”.

I disegni, riportati su pannelli di PVC espanso, sono stati realizzati dai ragazzi del Liceo Artistico "Pantini Pudente" di Vasto a cui vanno i nostri complimenti per le bellissime opere realizzate e loro messa a disposizione.

Un ringraziamento particolare va alla Dirigente Prof.ssa Anna Orsatti ed ai docenti Prof.ssa Angela Ruberto ed al Prof. Giuseppe Colangelo, per aver condiviso il nostro progetto ed averci dato la possibilità di interagire con i loro ragazzi.

Da ieri pomeriggio tutte le persone che percorrono via San Camillo De Lellis, per andare in ospedale e non, hanno la possibilità ammirare il lavoro effettuato sulla struttura ed i contenuti delle immagini esposte.

Un grazie va anche alla Direzione Sanitaria dell’Ospedale Civile di Vasto che ha sposato a pieno la nostra iniziativa mirata alla promozione della “donazione del sangue”.

Dal consigliere Avis Vasto Vincenzo Del Muto