Canti di Natale e calore in ospedale con i volontari de 'La Tribù dei Sorrisi'

Come ogni anno, i volontari dell'associazione di clownterapia La Tribù dei Sorrisi si sono recati all'ospedale "San Pio da Pietrelcina" di Vasto, per fare a tutti gli auguri di buon Natale, donare sorrisi e un gesto d'affetto a quanti, per una ragione o per un'altra, si trovano ricoverati.

Un colorato, affiatato ed estroso gruppo di clown ha portato nelle corsie dei reparti un po' di calore e contagiosa allegria.

Canti e regalini per tutti i pazienti ricoverati, in un'atmosfera ricca di emozioni.

L'associazione la Tribù dei Sorrisi, che opera negli ospedali di Vasto e Termoli, il 24 dicembre sarà presente al "San Timoteo" di Termoli per trascorrere il pomeriggio insieme ai pazienti.