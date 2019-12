Porto sommerso dell'antica Histonium: "Sito di forte richiamo tutto da scoprire"

Interesse e buona partecipazione degli addetti ai lavori e non all'incontro organizzato, nella cornice de La Ciucculella sul lungomare Cordella, dal Consorzio Vivere Vasto Marina che si è articolato in due momenti che ha visto la partecipazione anche del sindaco Francesco Menna.

Il primo cittadino, intervenuto assieme ad un progettista, si è soffermato sul progetto di raddoppio della rete delle acque bianche sulla riviera, nell'obiettivo di contrastare i disagi degli allagamenti che si verificano in caso di precipitazioni copiose. Progetto al quale guardano con soddisfazione gli operatori locali, nell'auspicio di soluzioni idonee anche per le tubature degli scarichi a mare.

Nella seconda fase è poi intervenuto il prof. Davide Aquilano, responsabile di Italia Nostra del Vastese, per illustrare le testimonianze del porto romano sommerso in prossimità dell'area del Monumento alla Bagnante. "Un patrimonio culturale, storico ed archeologico rilevante che potrà essere di grande appeal per i turisti", ha commentato il presidente del consorzio Piergiorgio Molino. Un patrimonio, per i bassi fondali, non difficile da fruire. "Potrà essere - si legge in una nota del Consorzio - un sito di forte richiamo tutto da scoprire".