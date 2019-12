L'Associazione Madrecultura di Vasto tra cultura e amicizia

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

L'Associazione Madrecultura di Vasto ieri nei locali della parrocchia di Santa Maria del Sabato Santo si è riunita per fare un bilancio di tutte le iniziative del 2019.

L' Associazione sta crescendo esponenenzialmente: tante le novità per il 2020... Una sede tutta nuova, gite culturali, convegni che vedranno il coinvolgimento di più professioni e corsi di formazione.

L'anno che sta per concludersi è stato positivo per l'Associazione. Il Presidente di Madrecultura, Gianluca Casciato, ha affermato che sono state realizzate nel 2019 ben 20 iniziative e che il numero degli iscritti è arrivato a oltre 50 unità. Si auspica pertanto, un crescita ancora più vigorosa.

Gianluca, asserisce che tutti coloro che si avvicinano all'Associazione rimangono colpiti dall'originalità della stessa. Questo vale per i vastesi ma non solo. La mission di Madrecultura sta raggiungiendo anche Pescara con la presenza di altri referenti che daranno voce all'importanza della cultura in tutte le sue forme.

Ogni cittadino dovrebbe dire:

"Per me cultura significa creazione di vita"

(Cesare Zavattini)