'Doniamo colore alla vita': turbanti rosa e cappellini a chi lotta contro il cancro

"Doniamo colore alla vita": è iniziato tre mesi fa questo progetto. In collaborazione con Gessica Riccitelli di Habibi-Art Design e con i Tessuti del riccio, sono stati creati e donati gratuitamente turbanti rosa a pazienti e cappellini ai piccoli principi e alle deliziose principesse che lottano nella malattia oncologica.

Abbiamo potuto realizzare questo progetto grazie anche all’importante collaborazione con altre due associazioni attive all'interno dei reparti e con cui continueremo anche in futuro a collaborare.

Le donazioni sono avvenute in tre giornate: sabato 30 novembre, attraverso l’associazione AGBE, nel reparto oncoematologico dell’Ospedale "Santo Spirito" di Pescara; martedì 3 dicembre, con GAIA, presso la Clinica Oncologica dell’Ospedale Clinicizzato “SS. Annunziata" di Chieti e mercoledì 11 dicembre sempre con GAIA presso il Day Hospital Oncologico dell’Ospedale “Bernabeo" di Ortona.

Un grazie a tutti coloro che hanno donato per contribuire alla realizzazione di tutto questo: sono loro il cuore pulsante della nostra associazione.

In alcuni nostri progetti cerchiamo di focalizzarci sulla restituzione al paziente di qualcosa che la malattia gli ruba. Laddove il cancro si porta via per un po’ i capelli, noi pensiamo a riempire la testa di colore e amore. L’amore che tieni tra le mani con stoffa morbida ,che puoi vedere con gli occhi dei colori di tramonti o arcobaleni.

Non ci illudiamo che questo compensi a pieno il disagio che accompagna questa tappa delle cure, ma abbiamo potuto vedere sorrisi, stringere mani e fotografare volti nuovi di bellezza esagerata!

L’Associazione Lory a Colori San Salvo

www.loryacolorionlus.org