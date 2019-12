Consorzio 'Vivere Vasto Marina', il nuovo presidente è Piergiorgio Molino

Il Consorzio Commerciale Vivere Vasto Marina comunica che nell’assemblea del 5 dicembre ha rinnovato i propri organismi.

Rinnovamento profondo che coinvolgerà numerosi esercenti nella gestione, a seconda delle competenze e specificità. È stato nominato presidente Piergiorgio Molino, di Molino Mare, e ad affiancarlo ci saranno i responsabili dei vari gruppi di lavoro: Antonio Caruso del Mamitas che avrà il compito di coordinare il gruppo eventi e turismo; Loredana Di Nunzio de La Dolce Vita che coordinerà il gruppo Responsabilità Sociale d’impresa e valorizzazione ambientale; Massimo Di Lorenzo ai rapporti con gli enti; Giuseppe Travaglini di Erreti Turismo a coordinare il gruppo Servizi e Manutenzione; Pierpaolo Tognoni de l’Edicola Il Chiosco a guidare il gruppo Bike Sharing Bancomat; Agostino Di Francesco del Modè Mare a coordinare i gruppi di acquisto; Simone Iacovitti del Park Hotel responsabile del gruppo Comunicazione; Cristina Fiore del Lido Zio Fiore a coordinare il gruppo di Vigilanza; Corrado Sabatini del Bar Zanzibar a coordinare il gruppo pianificazione territoriale; Denis Canova del Ristorante Le Terre di Maja a coordinare il gruppo Enogastronomico. Addetto ai rapporti con la stampa Mariarosaria Franceschini della Pizzeria Ippocampo. Nei singoli gruppi di lavoro coordinati numerosi altri operatori.

"Un ringraziamento - si legge in una nota - al direttivo uscente guidato da Massimo Di Lorenzo per tutto il lavoro svolto in questi anni. L’intento del nuovo direttivo sarà di lavorare in questi anni nel difficile compito di rendere il Centro Commerciale Naturale di Vasto Marina un’area con una propria vocazione turistica e commerciale, dove molteplici esercizi commerciali concorrono a determinare un’offerta integrata basata su un mix merceologico in grado di attrarre consumatori, cittadini e turisti.

All'amministrazione chiediamo di esserci vicina, pronti ad offrire disponibilità alla collaborazione ed impegno a fare la nostra parte, certi che il ruolo di “Imprese attive” sia fondamentale nello sviluppo di corrette sinergie. Chiediamo al contempo attenzione e investimenti volti a rendere Vasto Marina piacevole, pulita e decorosa".