Festa nazionale della Romania, appuntamento a Palazzo d'Avalos

Il 1° Dicembre ricorre la Festa Nazionale della Romania, giornata che rappresenta per tutti i cittadini rumeni un momento di festa e di unità, ovunque essi si trovino! Per festeggiare questa importante ricorrenza e in occasione del 30° anniversario dalla Rivoluzione che ha messo fine al regime comunista, l’Associazione Culturale Vocea Romanilor Vastesi e l’Associazione Decebal di San Salvo organizzano a Vasto una festa dove la cittadinanza è invitata a partecipare.

Vi aspettiamo il 30 novembre, alle ore 18 nella Sala Pinacoteca del Palazzo d’Avalos a Vasto, per un momento di confronto sugli eventi successi 30 anni fa in Romania e in Europa. Interverranno: il giornalista Giuseppe Tagliente, l’ingegnere e mediatore culturale Daniela Fosalau, diplomati dell’Ambasciata della Romania in Italia.

L’evento è patrocinato dal Comune di Vasto e dal Comune di San Salvo. I momenti artistici avranno come protagonisti i bambini della Scuola Romena di Vasto e San Salvo.

Seguirà un rinfresco offerto dagli organizzatori.

Ass. Vocea Romanilor Vastesi

Ass. Decebal San Salvo