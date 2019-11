Progetto Eco-Schools, l'inquinamento 'sotto la lente'

L'associazione Eco-Schools Ambiente e Cultura promuove un progetto rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado.

In ogni regione, dove l'associazione risulta presente, verrà scelta una classe quinta di un singolo plesso. Il progetto di durata biennale prevede di condurre durante le ore scolastiche, rimanendo sempre nel territorio regionale, questi studenti nel posto individuato dal responsabile regionale. In questo luogo, insieme agli insegnanti, genitori e dirigenti dell'associazione, gli alunni effettueranno dei rilievi fotografici riguardante tutto ciò che è presente nell'ambiente circostante (natura, oggetti, rifiuti ecc.). Le foto consentono d'inquadrare in modo reale il fenomeno "inquinamento". Il compito dei dirigenti dell'organizzazione sarà quello di prelevare campioni di acqua e di aria per effettuare accertamenti che possano rilevare eventuali presenze di una o più sostanze, con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, tali da costituire pericolo per la salute dell'uomo. I risultati degli accertamenti saranno consegnati al dirigente del plesso scolastico.

L'associazione, inoltre, offrirà un piccolo ristoro e metterà a disposizione un mezzo di soccorso. Al termine del progetto sarà assegnata una borsa di studio agli studenti e un attestato al dirigente scolastico.