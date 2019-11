Premio San Martino 2019, riconoscimenti ai giovani Lorenzo Cattafesta e Cristian Stivaletta

Nella serata dell'11 novembre, nel quartiere dell'Incoronata, si è rinnovata la tradizionale Festa di San Martino Vescovo.

Una iniziativa organizzata dall'associazione circoscrizionale San Martino che ogni anno vede la partecipazione di numerosi cittadini.

Al termine della Santa Messa delle ore 19, il parroco Padre Eugenio Di Giamberardino ha benedetto la nuova bandiera dell'associazione che è stata presentata per la prima volta alla comunità. A seguire si è svolta la cerimonia di consegna del Premio San Martino 2019: un riconoscimento che ogni anno il Comitato di quartiere assegna a persone che si sono distinte in un particolare ambito della vita sociale e culturale. Il premio è stato consegnato a due calciatori vastesi, Lorenzo Cattafesta e Cristian Stivaletta, che hanno mosso i primi passi della loro carriera calcistica proprio nel campo della parrocchia dell'Incoronata. A loro è stata consegnata dalle mani del sindaco Francesco Menna e del presidente del comitato di quartiere Alessio Caserio, una targa "per aver saputo interpretare appieno i valori dello sport come costanza, impegno e sacrificio così da distinguersi nel panorama calcistico. Con l'augurio di diventare fulgido esempio per le nuove generazioni".

Dopo la cerimonia, accompagnati dalla Banda San Martino, tutti i presenti si sono ritrovati nel salone parrocchiale per festeggiare con il tradizionale assaggio dell'olio nuovo e la degustazione del vino novello.