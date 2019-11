Musica, inglese, disegno e acquerello: ripartono i corsi gratuiti targati 'Papi Gump'

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

L’associazione nazionale di volontariato per la tutela dei diritti dell’infanzia e della famiglia “Papi Gump” è lieta di comunicare la riapertura dei corsi di musica, inglese, disegno e acquerello, completamente gratuiti.

“Questa iniziativa, giunta al suo quarto anno - ha dichiarato il presidente del sodalizio, Antonio Borromeo - ha lo scopo di fornire una opportunità di crescita e sviluppo ai bambini le cui famiglie non possono permettersi i corsi a pagamento. Inoltre, la nostra associazione vuole far riscoprire l’utilizzo del tempo libero con hobby che sempre più vengono rimpiazzati dagli strumenti tecnologici che rischiano di far perdere di vista le capacità dei ragazzi”.

Si ringrazia l’associazione “La Combriccola” per la gentile collaborazione.

Per informazioni e/o iscrizioni: 340/4042897 - mail: papigumpborromeo@gmail.com