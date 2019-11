Torneo di Burraco all'associazione San Paolo

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Si comunica che il direttivo A.P.S. di Vasto “Don Antonio Di Francescomarino” per il giorno 18 novembre organizza un torneo di Burraco dal titolo “La Riconoscenza” che si svolgerà a partire dalle ore 16.00, presso la sede del circolo, in Via Spataro n.10/bis (quartiere San Paolo) a Vasto.

La quota gioco è fissata ad 1 euro a giocatore. Possono iscriversi i soci ed amici dei soci, per farlo ci si può rivolgere al numero allo 0873-301368, associazionesanpaolovasto@gmail.com, pagina facebook “San Paolo Vasto”. L’iscrizione è da intendersi a coppia.

I primi 3 classificati saranno premiati con coppe.

Vi aspettiamo numerosi.

Per Il direttivo A.P.S. il segretario Basso Ritucci