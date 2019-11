'Grazie ai vastesi per sostegno e generosità'

"Ringraziamo la cittadinanza vastese per il loro sostegno e la loro generosità!".

Così i volontari del Comitato di Vasto dell'Airc, l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, a commento dell'iniziativa 'I Cioccolatini della Ricerca', con i banchetti per le vendita delle confezioni organizzati sabato in tre punti di Vasto, in piazza Rossetti, in piazza Rodi alla Marina ed al Centro del Vasto (ex Pianeta).

Vendute tutte le scatole di deliziosi cioccolatini Lindt, il cui ricavato sarà destinato al finanziamento delle attività dell'Airc.

"Grazie di cuore da parte di tutti noi volontari Airc", dicono ancora dando appuntamento ai prossimi appuntamenti solidali pro Airc e, in particolare, a quello di fine gennaio con 'Le Arance della Salute'.