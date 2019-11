Screening pediatrici e diabete, il Lions Club Vasto New Century alla Scuola 'Martella'

Giovedì 7 novembre si è ripetuto per il Lions Club Vasto New Century e per i piccoli alunni della Scuola primaria 'Luigi Martella' dell’Istituto Comprensivo 'G. Rossetti' di Vasto, l’appuntamento con gli screening pediatrici e l’informazione su diabete e corretto stile di vita in età pediatrica.

L’iniziativa si è svolta a breve distanza dalla Giornata Mondiale del Diabete, tema molto caro ai Lions, che avrà luogo il prossimo 14 novembre.

Com’è ormai consuetudine da qualche anno, gli alunni sono stati sottoposti a controlli odontoiatrici, oculistici e otorinolaringoiatrici e tutto questo grazie alla professionalità e all’impegno del socio e dott. Gianni Cialone e delle dott.sse Sara Usciatta e Tiziana Di Iullo.

Contestualmente la socia e dott.ssa Sarah Pelliccia ha tenuto ai genitori degli studenti appartenenti alle cinque classi coinvolte, una breve lezione sul diabete e su come riconoscere e quando possibile prevenire questa malattia ormai diffusissima (oltre 400 milioni di casi nel mondo) attraverso una corretta alimentazione e un’adeguata attività fisica.

Ancora una volta l’istituto G. Rossetti ha confermato la sua attenzione nel sostenere queste importanti iniziative che hanno a cuore il benessere delle generazioni future.