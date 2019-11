'I Cioccolatini della Ricerca', Airc in piazza a Vasto e alla Marina

Nel fine settimana prossimo appuntamento con "I Cioccolatini della Ricerca", iniziativa per sostenere le attività dell'Airc nella lotta contro il cancro.

I volontari del gruppo vastese saranno presenti sabato 9 e domenica 10 novembre con i propri banchetti in piazza Rossetti, nei pressi degli ex Palazzi Scolastici, al Centro del Vasto (ex Pianeta) ed alla Marina in piazza Rodi, di fianco l'edicola Il Chiosco.

Con una donazione di 10 euro, ricevendo in cambio confezioni di cioccolatini Lindt, sarà possibile sostenere il lavoro dei ricercatori. Da lunedì 11 novembre la distribuzione proseguirà poi in oltre 1.700 filiali Banco BPM su tutto il territorio nazionale.