'Lionsgustando' dedicato ai formaggi, fondi per i progetti umanitari

Anche quest’anno presso l’agriturismo “L’uliveto” di Scerni si è tenuto l’usuale appuntamento con il Lionsgustando organizzato dal Lions Club Vasto New Century, questa volta nella versione Cheese-Edition, una serata all’insegna della convivialità con lo scopo di raccogliere fondi da destinare al LCIF (Lions Club International Foundation). Obiettivo di questa fondazione che ormai vanta oltre 50 anni di storia, è quello di sostenere progetti umanitari in tutto il mondo.

Le aree di intervento in cui l’LCIF opera vanno dai giovani, alla vista, alle popolazioni colpite da catastrofi naturali, alla sempre più pressante questione ambientale. Dal 1968 ad oggi sono stati raccolti e donati oltre 300.000.000 di dollari.

Protagonista della serata è stato il formaggio attraverso la degustazione di prodotti caseari del territorio abruzzese selezionati da Luigi Di Lello, titolare dell’agriturismo che ha illustrato le caratteristiche organolettiche dei formaggi e ha dato agli ospiti interessanti informazioni e curiosità su questi prodotti. Di Lello si è avvalso anche dell’aiuto di un maestro casaro che ha dato una dimostrazione partica di come nasce il formaggio.

Non è mancato il divertimento per i più piccoli con il truccabimbi a tema Halloween.

Grande soddisfazione per il successo ottenuto dalla serata per il presidente Danilo Bolognese e tutti i soci del club. È infatti sempre motivo di grande gioia sapere di aver dato un contributo ad un’organizzazione, quella del LCIF, eletta più volte al primo posto tra le organizzazioni non governative a livello internazionale soddisfacendo pienamente parametri quali la capacità di portare a termine i programmi, la loro esecuzione precisa e capillare e soprattutto la capacità di impiegare il 100% delle donazioni nella realizzazione dei progetti.