"Grazie a tutti per aver alimentato la solidarietà": l'associazione 'Un buco nel tetto' traccia un bilancio della 'Raccolta alimentare' per le famiglie bisognose di Vasto promossa nella giornata di sabato 26 ottobre al Conad Superstore di via Cardone.

"Ringraziamo la direttrice del Conad, Anna Boleto, per la sua disponibilità e la sensibilità a favore della nostra comunità. Ringraziamo tutti i volontari che hanno offerto il proprio tempo, le proprie conoscenze e il proprio talento, a servizio di chi vive situazioni di disagio. Ringraziamo tutti i gruppi e i ragazzi dei Salesiani Scout, Ads, Ac per il servizio offerto con il cuore. Ma un grazie enorme va a tutte le persone e alle famiglie che hanno offerto 'amore con un piccolo e semplice gesto', regalando un sorriso a chi sta attraversando momenti di difficoltà", sottolineano gli attivisti del sodalizio.

"Abbiamo raccolto circa 1.700 Kg di prodotti, 400 in più rispetto all'edizione dello scorso anno, che verranno verranno distribuiti con l'aiuto della Diaconia dell’Istituto Salesiani Don Bosco di Vasto. Ricordiamoci - concludono all'associazione 'Un buco nel tetto' - la solidarietà è l'unico investimento che non fallisce mai".