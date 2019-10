Clown di corsia, il corso de La Tribù dei Sorrisi

"Se sorridi tu, sorrido anch'io": l'associazione di volontariato "La Tribù dei Sorrisi" organizza un nuovo corso di formazione per diventare 'clown di corsia' e portare sorrisi negli ospedali di Vasto e Termoli e negli altri centri dove saranno proposte le attività del sodalizio.

"Hai voglia di donare sorrisi? Vuoi diventare anche tu un clown di corsia?", è l'invito che giunge da "La Tribù dei Sorrisi".

ll docente del corso, in programma il 26 e 27 ottobre, sarà Francis Calsolaro, artista e formatore internazionale, conosciuto anche per la sua partecipazione nei programmi televisivi in Rai su Geo&Geo e al Festival di Cannes, svolge progetti umanitari e reportage in tutto il mondo ed il ricavo del corso sarà devoluto alla sua prossima missione “Il saluto del cuore nel mondo” all’estero tra le scuole tribali per realizzare documentari informativi sul valore del sorriso.

Tutte le informazioni sul corso per 'aspiranti nasi rossi' possono essere richieste ai numeri: 347-1561441 (Clown Tontolina) e 320.9461044 (Clown Cocò).

Come diceva Madre Teresa: "Quello che facciamo è soltanto una goccia nell'oceano,ma se non lo facessimo l'oceano avrebbe una goccia in meno".