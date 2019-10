Carrozzella per disabili da acquistare con il ricavato dalla raccolta dei tappi di plastica

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Anche quest’anno la Fedios (Federazione Italiana Osteoporosi) ha voluto ripetere con successo un bell’evento all’insegna della solidarietà.

Infatti mercoledi 16 e giovedi 17 ottobre è stata effettuata la raccolta tappi di plastica che le socie hanno raccolto con pazienza durante tutto l’anno per conferirli alla Protezione Civile Valtrigno e destinata all’acquisto di una carrozzella per disabili.

Fedios rivolge un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti alla raccolta; in particolare un sincero grazie anche a Silveria e Donatella Del Casale del Lido “La Sirenella” di Vasto Marina e ai soci Associazione Nazionale Marinai d'Italia Ennio Fabiano e Sabrina Bosco per aver contribuito con cospicue quantità di tappi, alla Parrocchia San Marco e a Ferramenta Torricella di San Salvo per aver messo a disposizione i punti di raccolta.

Da NoiVastesi