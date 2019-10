Confcommercio Chieti, Marisa Tiberio confermata alla presidenza

Marisa Tiberio è stata confermata alla guida di Confcommercio Chieti. Resterà in carica, per un secondo mandato quinquennale, fino al prossimo 2024.

Un pieno di consensi, per lei, nell'ambito dell'assemblea ordinaria elettiva dell'associazione di categoria, tenutasi a Villa Estea, a Torino di Sangro, alla presenza, tra gli altri, del presidente nazionale di Confcommercio, Carlo Sangalli, e di monsignor Lorenzo Leuzzi, vescovo dell’arcidiocesi Teramo-Atri.

“Sono davvero orgogliosa per questa rielezione che arriva dopo cinque anni di grandi progetti e di grandi sacrifici spesi nel risanamento e nella riorganizzazione della Confcommercio. Altri progetti prestigiosi - sottolinea Tiberio - verranno messi in cantiere nei prossimi cinque anni che avranno come unico comun denominatore la presenza costante sul territorio, al fianco dei nostri associati di cui ci prenderemo cura in quanto loro rappresentano il nostro patrimonio ed ai quali esprimo la mia gratitudine. Un grazie particolare, poi, ai consiglieri ed ai collaboratori che sono sempre al mio fianco. Parafrasando Gianni Rodari, se avessi una piccola bottega venderei la speranza”.

"Sono qui - ha aggiunto il presidente nazionale Sangalli - non soltanto per l’amicizia affettuosa che mi lega alla presidente Tiberio, ma per testimoniare tutta la riconoscenza di Confcommercio nei confronti di questa donna valorosa che è impegnata in prima linea per portare avanti il discorso del commercio, del turismo, dei servizi, dei trasporti, in una realtà così importante come quella dell’Abruzzo. Marisa è un elemento importante, fondamentale per la Confcommercio, e la mia presenza vuole proprio significare questo: un riconoscimento ed una riconoscenza ad una donna che per la Confcommercio è importante”.