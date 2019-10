Appuntamento mercoledì 16 ottobre, dalle ore 15, presso la sede de “La Girandola”, associazione di promozione sociale a Vasto in via San Lorenzo, per il corso di BLS 'Manovre di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica', a cura di un operatore del pronto soccorso dell'ospedale 'San Pio da Pietrelcina'.

"Con la tua mano puoi salvare un bambino!", ricordano i promotori.

Si prega di comunicare la propria partecipazione agli organizzatori dell'incontro.

Associazione La Girandola, via San Lorenzo 160/A Vasto, lagirandolavasto@gmail.com pagina Facebook La Girandola ArteinGioco