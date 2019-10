Luigi Cinquina è il nuovo presidente del Cai di Vasto

Sabato 12 ottobre l’assemblea dei soci del Club Alpino Italiano di Vasto ha eletto il nuovo direttivo che resterà in carica per i prossimi tre anni.

Presidente eletto è Luigi Cinquina, socio del sodalizio da circa 20 anni durante i quali, con impegno crescente, ha messo a disposizione dell’associazione le sue competenze specifiche nel settore agro-ambientale. Al suo fianco collaboreranno 8 consiglieri eletti a rappresentare i circa 300 soci iscritti (Claudia Guidone, Mirella Frasca, Marco Maccarone, Paolo Scampoli, Mario Rai, Nicola D’Adamo, Angelica Sabatini, Pierluigi Valerio).

Eletti inoltre nel collegio dei Revisori dei conti, Giorgio Perrozzi, Paolo Canci, Luigi Guidone e, come delegato elettivo al CAI regionale, Emanuele Gallo.

L’incremento del numero di soci attraverso iniziative finalizzate all’avvicinamento alla montagna dei più giovani, incontri divulgativi di sensibilizzazione inerenti tematiche ambientali, escursioni di diverso grado di difficoltà, costituiscono gli obbiettivi prioritari che il nuovo direttivo si prefigge per il prossimo triennio.

Per tali finalità si avvarrà della collaborazione di tutti i soci che si renderanno disponibili, degli accompagnatori qualificati presenti nell’ambito della sezione, dell’esperienza maturata nell’escursionismo dai soci più giovani validamente supportati dai tanti “vecchi” frequentatori della sezione stessa, profondi conoscitori del territorio della nostra regione e del vicino Molise.

Verranno previste, tra le attività, anche giornate dedicate ad escursioni culturali nelle tante aree collinari e montane della nostra Regione, dove l’arte e la natura si incontrano. Luoghi che fino a qualche decennio fa, per la presenza di un forte legame tra popolazione e territorio, erano molto abitate e che oggi invece, a causa delle mutate condizioni sociali ed economiche, vanno spopolandosi. Luoghi dove la bellezza della natura con i suoi paesaggi mozzafiato è in costante pericolo sia a causa dello sfruttamento delle risorse naturali che per l’abbandono e, non ultimo, per l’influenza di eventi climatici estremi, oggi sempre più frequenti.

Non mancheranno nel programma incontri culturali in sede ed escursioni di più giorni (gita sociale, settimana verde, settimana bianca) che rappresentano occasioni per socializzare e condividere la passione per la montagna e per l’ambiente più in generale.

Giunga al nuovo presidente e a tutti gli eletti l’augurio di un buon lavoro!

La sede del CAI di Vasto è in Via Delle Cisterne n. 4 (nel centro storico alle spalle della chiesa di Santa Maria) ed è aperta il venerdi e il sabato, dalle 18.30 alle 20.00