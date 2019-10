'Giornata della consapevolezza sulla perdita perinatale e infantile', appuntamento in piazza Rossetti

Il 15 ottobre ricorre la “Giornata mondiale della consapevolezza sulla perdita perinatale e infantile” (International BabyLoss Awareness Day, per approfondimenti www.babyloss.info).

Dal 2007 l’associazione scientifico–assistenziale CiaoLapo promuove in Italia questa giornata di sensibilizzazione, organizzando eventi culturali, momenti formativi e manifestazioni in oltre sessanta città, grazie all’impegno di una solida rete di volontari, liberi cittadini, associazioni ed enti aderenti.

A Vasto appuntamento in piazza Rossetti con ritrovo alle ore 16,30, creazione dei poster "I nostri cuori tra le stelle" dalle ore 17 e l'"Onda di luce" dalle 19.



Perché questa giornata? La morte del bambino durante la gravidanza e nel periodo postnatale è un evento che riguarda oltre cinque milioni di famiglie ogni anno in tutto il mondo. In Italia questo evento riguarda una donna in gravidanza su sei. Se consideriamo soltanto le perdite che avvengono a partire dalla seconda metà della gravidanza in poi, ogni giorno quindici donne escono a braccia vuote dai nostri reparti maternità.



Quali sono gli obiettivi? Ricordare e celebrare i nostri bambini; sensibilizzare l'opinione pubblica sulla morte perinatale; fare il punto della situazione nel nostro paese.

Quali sono gli appuntamenti da non perdere? La campagna di sensibilizzazione social; la proiezione in streaming con dibattito di tutti i nostri documentari, sul canale Vimeo del sodalizio per tutto il mese di ottobre; l'"Onda di luce" alle 19 del 15 ottobre e gli eventi locali organizzati dai volontari dell'associazione, tra i quali quello in programma a Vasto.