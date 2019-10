| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

L'estate è per antonomasia la stagione della ricerca di leggerezza, mentre l'autunno è il momento del custodire nel cuore i bei attimi di serenità e di buona energia.

Quando incontri il “tumore” tutto cambia. Senti e provi che la vita può essere un soffio doloroso e fai fatica a darle vigore; cerchi, allora, di contornarti di bellezza nelle belle persone,nel mondo vero. Provi a ridare voce ai tuoi sogni ed alla speranza di vederli realizzati; ti aggrappi ad essi, perché sai che potresti perderli per sempre, e, così, combatti e spesso vinci.

Il 16 agosto il concerto pensato e realizzato dall'associazione “Un buco nel tetto” e dal gruppo musicale degli “Eclipse” a favore della nostra associazione “La conchiglia” Onlus è stato di certo un bel momento di solidarietà in un bagno di folla ed un ottimo risultato economico che ottimizzeremo a sostegno dei pazienti oncologici e loro familiari.

Una serata fantastica con la bellezza di esserci insieme, nella consapevolezza che si può costruire positività. Tutta buona energia, una splendida terapia non solo per noi pazienti, ma per chi crede che donare un sorriso, un sogno, è sempre possibile.

Grazie agli Amici di “Un buco nel tetto” ed al fantastico gruppo degli “Eclipse” per averci regalato la bellezza di non sentirci soli di fronte al ” fetente”.

La Conchiglia Onlus