L'"Infiorata" e non solo per la 'Festa dei Nonni'

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Tanti appuntamenti per la celebrazione della 'Festa dei Nonni' organizzata dall'associazione "Non più soli" al centro diurno 'La Combriccola' di corso Mazzini a Vasto.

Nel programma: 'Infiorata' in piazza Dalla Chiesa, in collaborazione con la Pro Loco di Carunchio; "I colori" di Arron Khawaja, pittura dal vivo; spettacolo della Trendy Dance over 35.

A seguire ringraziamenti istituzionali, spettacolo Trendy Dance junior, intrattenimento dell'associazione Accademia de' Scugnizze e spettacolo musicale della Banda Piazzolla.

Foto di Andrea Marino