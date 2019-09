Cambiamenti climatici, il Club Unesco agli studenti: "Forza ragazzi!"

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Il Club Unesco di Vasto, motivato dal desiderio di interagire sempre più con le scuole del territorio, per coltivare l'amore per la conoscenza e la cultura che sono gli obiettivi dell'Unesco in tutto il mondo, ha proposto agli inizi di settembre, agli istituti superiori di Vasto un progetto sui cambiamenti climatici, da realizzare con alunni e docenti, nel corso dell'anno scolastico 2019-20.

L’urgenza di realizzare tale progetto, prioritario per il Club, è quanto mai sentita ed opportuna in un momento di presa di coscienza planetaria sulla natura dei cambiamenti climatici e sui possibili interventi.

Nella convinzione che solo le nuove generazioni, i ragazzi di tutto il mondo, possano essere gli unici artefici di un nuovo atteggiamento ecocompatibile, il nostro Club sostiene fortemente la manifestazione studentesca di domani, 27 settembre, come testimonianza di una presa di coscienza consapevole, democratica e sostenibile.

In bocca al lupo ragazzi: il domani climatico sarà vostro come è vostra la capacità di pretendere decisioni forti, veloci, concrete e ormai irrimandabili.

La Presidente Bianca Campli, il Direttivo e i Soci tutti del Club Unesco di Vasto