Progetto Giovani, Informagiovani e Consulta Giovanile: ecco attività, corsi e laboratori

Presso il Centro Polivalente socioculturale 'Berlinguer' in via Anelli sono state presentate le attività del Progetto Giovani, Informagiovani e Consulta Giovanile.

Presenti l’assessore alle Politiche giovanili Paola Cianci, alle Politiche sociali Lina Marchesani, il funzionario dei Servizi sociali del Comunale di Vasto Antonio Ariano, il segretario della Consulta Giovanile Manuel Santillo ed i rappresentanti delle associazioni LKL Claudia Di Foglio, Sidehow Alessio Marianacci e Officina dei Sogni Fabio Neri.

“Il Progetto Giovani si articolerà in una serie di corsi e laboratori - ha dichiarato l’assessore Cianci - di pittura, lettura e scrittura narrativa, scrittura giornalistica, archeologia, fotografia, fumetto, urban art, teatro e musica. L’Informagiovani sarà uno sportello di informazione, relazione e consulenza tra l’Amministrazione Comunale, i vari stakeholders locali, nazionali ed europei ed il mondo giovanile su tematiche quali il lavoro, formazione, mobilità europea e cultura in generale. Insieme alla Consulta Giovanile, che sarà di supporto alle tante attività previste, condivideranno la struttura del Centro Berlinguer in modo che possano lavorare in rete tra di loro e crescere insieme stimolando la creatività delle nuove generazioni, fornendo loro i giusti strumenti. Le attività trovano la loro copertura finanziaria nel Piano Sociale di Zona e per questo ringrazio la collega Lina Marchesani ed il dott. Antonio Ariano per l’attenzione avuta sulle politiche giovanili”.

Lo sportello Informagiovani, coordinato dalla dott.ssa Fabiana Spadaccino, sarà aperto al pubblico dal lunedì al giovedì, dalle ore 16 alle ore 20, a partire dalla prossima settimana.

Le attività del Progetto Giovani riprenderanno mercoledì 2 ottobre con i laboratori di pittura e di lettura e scrittura narrativa coordinati, rispettivamente, da Davide Scutece e Mascia Di Marco. Dal 15 ottobre partirà il corso di scrittura giornalistica coordinato da Giuseppe Ritucci.

È possibile iscriversi alla Consulta Giovanile tutti i lunedì, martedì e venerdì dalle ore 16 alle ore 18.