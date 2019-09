'Un giorno per Wolisso', l'impegno del Lions Club Vasto Host

Il “Progetto Wolisso” è nato intorno al 2005 per iniziativa di alcuni Club del Distretto 108 A; il Club Vasto Host ne ha subito condiviso le finalità. Wolisso è, o per meglio dire era allora, un piccolo villaggio situato sull’altopiano a circa 100 Km a sud-ovest di Addis-Abeba in Etiopia.

Dagli inizi lungimiranti dei Clubs pionieri, Wolisso è diventato poi un progetto pluriennale, un service permanente della Fondazione Lions del Distretto 108 A, un’idea nobile concretizzatasi con la costruzione di un centro scolastico sorto nella convinzione che un Paese del terzo mondo con un enorme bisogno di cultura, si aiuta fornendogli i mezzi necessari per svilupparsi culturalmente, vincendo così così la lotta alla povertà ed alla fame.

I Lions hanno costruito il centro istituendo corsi di scuola materna, elementare e media, dotandolo, di aule, banchi, laboratori, computer, mensa, dando divise agli alunni e di un pozzo artesiano per soddisfare le necessità idriche del centro. L’incremento della popolazione scolastica è stato travolgente, fino a raggiungere, ad oggi, circa mille alunni. I Lions hanno potuto così toccare con mano che il “nostro poco” dato a Wolisso, si moltiplica nel tempo ottenendo molto!

Come tanti altri Club del Distretto, Il Vasto Host ha organizzato ogni anno manifestazioni volte alla raccolta di fondi per aiutare Wolisso. In questo anno sociale però ha deciso di istituire una giornata speciale, chiamandola “Un giorno per Wolisso” e facendone un service permanente che il Club si impegna a ripetere ogni anno alla terza domenica di settembre per raccogliere fondi pro Wolisso.

Domenica si è avuta la prima edizione di questo evento reso possibile grazie alla squisita ospitalità offerta dal socio Gabriele Tumini e dalla consorte Anna; una bellissima giornata vissuta all’insegna dell’amicizia lionistica, della solidarietà, dell’allegria, condivisa anche da molti amici non Lions, accomunati dagli stessi sentimenti di servizio e solidarietà.

La conviviale, organizzata tra altre attività, è stata amichevolmente informale: ai fornelli si sono alternati le socie e i consorti dei soci, una squadra affiatata ed efficiente che ha permesso a oltre cento persone di vivere una giornata in amicizia.

Il presidente del Club, Piero Uva, ha ringraziato tutti i partecipanti per il loro contributo, nonché gli sponsor che hanno voluto sostenere questo evento solidale e che vogliamo qui doverosamente citare per gratitudine: Tempor-Soluzioni di lavoro, TMC, Assoenergia, Studio Sabatini, Iceel, Melle in Galleria, la Parisienne e Gizzarellisrl a Vasto, Panetteria Raspa Michele, Coop. Euro Ortofrutticola del Trigno, Supermercato Todis, Punto Carne di Mariano Paradiso, Sport 3000 articoli sportivi tutti di San Salvo ed Olearia e Vinicola Villese di Villalfonsina, De Cecco di Fara San Martino.

Presente alla giornata anche Suor Maria Caudullo, della Congregazione delle Figlie della Croce e della Misericordia che a Wolisso coordina la vita del Centro scolastico; Suor Maria ha fornito una testimonianza diretta della poverissima realtà etiopica in cui il Villaggio Lions di Wolisso rappresenta un punto di riferimento per tutta la regione. Si tratta indubbiamente di una grossa realizzazione del Distretto Lions 108 A, concreta e tangibile, risultato di una di quelle attività sociali da conservare a tutti i costi nel tempo.La presenza di Autorità lionistiche e di diversi presidenti e soci di Club Lions abruzzesi viciniori ha trasformato una piacevole riunione conviviale, seppur informale, in qualcosa di importante, di buon auspicio per il neonato evento “Un giorno per Wolisso”.