'Le più belle frasi su Vasto', il concorso letterario intitolato a Christina Rossetti

Il direttivo dell’associazione comunale di promozione sociale San Paolo “Don Antonio Di Francescomarino” presenta: il concorso letterario su "Le più belle frasi su Vasto" intestato a Christina Rossetti.

Tale iniziativa è nata dalla volontà di promuovere la nostra Vasto, descrivendola con gli occhi dei vastesi, dando spazio all'universo femminile in tutte le sue sfaccettature, per fare questo abbiamo deciso di intestare il concorso a Christina Rossetti, musa ispiratrice nel campo letterario per molte scrittrici vastesi.

Per info e regolamento: associazionesanpaolovasto@gmail.com

Pagina Facebook: San Paolo Vasto