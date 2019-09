Cinghiali, presenza "devastante" e fuori controllo

Si porta a conoscenza dell’opinione pubblica che il Comitato “Terre di Punta Aderci”, qualche giorno fa, ha inviato una lettera al Prefetto della Provincia di Chieti, al Sindaco di Vasto, e alle OO PP AA Regionali CCDD, C.I.A., Confagricoltura e Copagri sulla emergenza sociale rappresentata dalla presenza devastante di branchi di cinghiali, ormai del tutto fuori controllo, con preoccupanti risvolti di natura economica per tanti imprenditori che vedono sfumare del tutto i già esigui guadagni, già fortemente compromessi da calamità naturali.



In aggiunta a quanto esposto nella lettera e, nello specifico, alle proposte avanzate rivolgo un pressante invito a tutte le associazioni di categoria al fine di fare fronte unico per renderle operative.

In questo momento e per le ragioni evidenziate dobbiamo avere il coraggio e la sensibilità, che in ogni occasione si è mostrato di avere, di sventolare una unica bandiera.

L’unione fa la forza e noi dobbiamo essere uniti e forti!

Michele Bosco, Presidente del Comitato