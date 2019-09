Concerto di fine estate con il Coro 'Aniello Polsi'

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Per salutare l'estate, venerdi 20 settembre alle ore 17 sarà ospite presso la nostra sede di Vasto in via Spataro n. 10/bis il Coro Folkloristico “Aniello Polsi” diretto dalla maestra Marilena Lucci.

Ringraziando il nostro socio Cesario Mariani e cantore all'interno del coro che ha permesso questo evento, il direttivo dell’associazione.comunale “Don Antonio Di Francescomarino” invita i soci, i familiari, gli amministratori e la cittadinanza tutta.