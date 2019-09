'Amici degli Anziani' e 'Il Sorriso': canti e gioia per le associazioni

Le associazioni “Amici degli Anziani” e “Il Sorriso” insieme per trascorrere un giorno in allegria e in amicizia al Camping Village “ Grotta del Saraceno”, un angolo di paradiso, dove il cielo, mare e terra si fondono in un unico abbraccio.

La chitarra di Gianluigi Delli Quadri, le voci delle associate hanno salutato i turisti ancora presenti nel Camping con il canto: “Ti aspetto a Vasto”. Un sentito ringraziamento alla Dirigenza e al Personale del Camping per la attenta e affettuosa accoglienza.

Angelina Poli Molino – Presidente Associazione “Amici degli Anziani”

Foto: Massimo Molino