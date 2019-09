Direttivo Federmanager, una donna vice presidente: ecco gli incarichi

Riparte con il direttivo rinnovato l’attività della Federmanager Abruzzo e Molise. Una nuova squadra, composta da 19 membri prima dello stop estivo, pronta a lavorare su progetti e istanze degli iscritti dell’associazione e a favore del territorio.

Diverse le novità nella nuova compagine, a partire dal vicepresidente, ruolo per la prima volta affidato a una donna. Ad affiancare il presidente Florio Corneli sarà Irini Pervolaraki, ingegnere chimico, manager di lungo corso per grandi brand internazionali come Pirelli e Dayco, le sue competenze sono da anni a servizio dell’associazione, soprattutto nel campo della formazione. Raccoglie il testimone di Antonio d’Annibale, storico consigliere e vicepresidente, anche lui manager di lungo corso in SIV e Pilkington che si occuperà del settore Comunicazione dell’associazione. Al presidente Corneli ad Interim la Formazione, mentre al coordinamento delle attività di sviluppo delle convenzioni Lino Fulgenzi; il consigliere Massimo Massacesi si occuperà dei rapporti con la Federmanager nazionale; Vittorio Gervasi dell’edilizia residenziale pubblica e Bruno Guardiani dei progetti delle Politiche attive.

Per il collegio sindacale, è stato designato presidente Antonio Giove, membri effettivi con lui Paolo Gentile e Vittorio Gervasi. E’ Tommaso Iubatti il presidente del collegio dei probiviri, membri effettivi Giovanni Bossiche Antonello Lato. Vincenzo Mauro Gatta è stato indicato quale responsabile Federmanager per il Molise, mentre la carica di presidente onorario è stata assegnata dal direttivo a Marcello Celi, storico manager dei trasporti.

“E’ un direttivo pronto a proseguire il lavoro svolto e ad affrontare nuove sfide che abbiamo costruito insieme – così il presidente Florio Corneli – In Federmanager la collegialità delle scelte ha sempre dominato tutta l’attività, facendo crescere la nostra sigla e ricavando ad ogni competenza che esprime un posto di riguardo nel suo settore. Sono felice dell’unanimità del direttivo intorno alla nomina di Irini Pervolaraki quale vicepresidente: si tratta di una figura di altissimo profilo professionale, che ha sempre lavorato per l’associazione, mettendo a disposizione il suo talento e la sua grandissima energia e sono sicuro che sarà in grado di rappresentare presente e anche il futuro di Federmanager Abruzzo e Molise. Una presenza femminile importante su cui vogliamo investire per generare sviluppo e affrontare nuovi temi. Abbiamo deciso anche di onorare una figura a cui tutti siamo legatissimi, si tratta di Giovanni Del Bianco, scomparso di recente. E’ stato un manager con una storia eccezionale, partito da zero e diventato un punto di riferimento per il territorio: a lui dedicheremo un premio alla memoria per sostenere giovani manager e borse di studio per formarli. Ci aspetta un autunno denso di impegni, a partire dalla promozione di un progetto che punta proprio alla formazione e alla condivisione di percorsi di crescita e occupazione dedicati al territorio che ufficializzeremo a breve. Intensificheremo anche i ponti con il mondo economico abruzzese e molisano, perché vogliamo mettere a disposizione dei nostri territori tutta la competenza di cui siamo depositari”.