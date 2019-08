'Vasto in una foto', il concorso dell'associazione 'Don Antonio Di Francescomarino'

Il nostro gruppo di lavoro Ambiente, Cultura, Turismo e Sociale vi propone una nuova iniziativa, il concorso 'Vasto in una foto'. Il concorso vuol essere un omaggio al golfo di Vasto, da Termoli e fino a Casalbordino. Si prefigge di far conoscere la costa adriatica, in modo particolare quella vastese. Tema Libero. Scadenza del concorso il 30 settembre. Una giuria di esperti giudicherà le foto. Quota d’iscrizione Euro 2. Ogni concorrente dovrà presentare tre foto. Inviarle con nominativo e recapito ad: associazionesanpaolovasto@gmail.com La premiazione avverrà sabato 26 ottobre e le 12 foto più belle saranno utilizzate per il calendario 2020 .