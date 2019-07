Il Rotary Club di Vasto incontra il prof. Mike Desiderio

Simpatico e accogliente “caminetto” quello che Venerdì scorso (26 luglio) ha vissuto il Rotary Club di Vasto in un noto locale del centro storico della città per salutare il socio rotariano prof. Mike Desiderio e i suoi familiari.

Il prof. Mike Desiderio, di origini vastesi e da tempo residente in Texas, è un personaggio che si sta facendo onore, occupando posti di prestigio sul piano culturale, soprattutto come docente presso l’Università di Kingsville e come conferenziere.

Diversi i suoi campi di studio e di interesse: Diritto dell'istruzione, Tecnologia dell'istruzione, Scuole medie, Interessi di ricerca sull'istruzione online, Gestione del comportamento, metodi di ricerca, sviluppo del bambini e degli adolescenti.

Il Presidente del Rotary Club, avv. Arnando Tascione ha rivolto al gradito ospite il seguente messaggio: “Al Prof. Mike Desiderio, porgiamo i saluti del Rotary Club di Vasto e di quello del Rotary Distrettuale 2090. In qualità di Presidente ed a nome del Past Governor Francesco Ottaviano, del Prefetto, del Past President, del President incoming e di tutta la dirigenza presente, siamo lieti di accoglierLa qui nella sua terra natia, per stabilire tramite Lei un ponte virtuale con i rotariani del suo distretto 5930 nel continente americano del Texas, e per rendere omaggio alla Sua alta Professionalità di cattedratico ed alle sue non comuni doti umanitarie. Lo scambio delle nostre bandiere, suggellato nella nostra cara città del Vasto e nella cornice del Palazzo Marchesale dei D'Avalos, valga a rinsaldare il vincolo di appartenenza rotariana che unisce i nostri Club, in un clima di rinnovata amicizia e disponibilità collaborativa che auspichiamo a breve foriera di reciproche iniziative di service”.

Il prof. Desiderio, con l’esperta traduzione del dott. Gianfranco Bonacci, ha ringraziato il Presidente Tascione e i soci, sottolineando il valore dell’amicizia che accomuna tutti i rotariani del mondo.

Dopo il brindisi, il Presidente e i soci hanno accompagnato il prof. Desiderio nei giardini di Palazzo d’Avalos per la foto ricordo.