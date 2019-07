Plastica, vetro e cicche di sigarette, tra mare e terra: l'impegno del Circolo Nautico per la pulizia

Le condizioni meteo hanno costretto gli organizzatori ad apportare qualche modifica al programma, ma non hanno impedito ad una trentina di soci, riconoscibili dalle magliette bianche con il logo del Circolo Nautico, di ripulire alcune zone del porto di Punta Penna e l'area antistante la sede del sodalizio a Vasto Marina, conquistando gli apprezzamenti dei bagnanti.

E’ positivo il bilancio della giornata ecologica organizzata dal sodalizio vastese per ripulire il mare dalla plastica e dai rifiuti. Una iniziativa nata per sensibilizzare al rispetto dell’ambiente e dell’ecosistema marino.

“Solo due imbarcazioni sono uscite in mare a causa delle non favorevoli condizioni meteo”, spiega il presidente del CNV Nicola Mastrovincenzo, “il resto del lavoro è stato fatto a terra. Abbiamo trovato di tutto: plastica, vetro e tanti mozziconi di sigaretta. La cosa bella è che i bagnanti che passavano ci hanno ringraziato e questo per noi è fonte di soddisfazione”.

Il materiale raccolto è stato stimato dal personale della Capitaneria di Porto.

L’iniziativa alla sua prima edizione, ma destinata a crescere, è stata patrocinata dall’assessorato all’Ambiente del Comune.