Acqua a km zero al quartiere San Paolo: quando l'attivazione?

Lettera aperta dell'associazione San Paolo 'Don Antonio Di Francescomarino' all'assessore all'Ambiente Paola Cianci.

Il direttivo dell’associazione lo scorso 13 febbraio aveva proposto nel quartiere San Paolo l’installazione di un erogatore di acqua a km zero.

Dopo la miracolosa installazione, sono mesi che tutti i nostri soci, sollecitati dagli abitanti del quartiere, chiedono anche la messa in funzione. Da oltre 3 mesi lo stabile ha affisso un cartello con la scritta “Work in progress”, che oltre a suscitare domande per chi non conosce la lingua inglese, è vittima di piccoli vandali che hanno danneggiato lo stabile.

Caro Assessore, chiediamo solo delle risposte alle numerose mail e richieste protocollate per capire se riusciremo mai ad usufruire di questo servizio, magari prima del termine della stagione più calda.

I numerosi abitanti del quartiere (circa 8.000)

Il direttivo e tutti i suoi soci dell'Associazione Comunale di Promozione Sociale